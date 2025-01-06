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  • Bakan Göktaş'tan 'aile yılı' paylaşımı: Ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı olsun
Güncel

Bakan Göktaş'tan 'aile yılı' paylaşımı: Ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı olsun

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'na ilişkin, 'Toplumumuzun tüm kesimlerini bu anlamlı yılın mutluluğunu aileleriyle birlikte paylaşmaya davet ediyorum.' ifadesini kullandı.

AA6 Ocak 2025 Pazartesi 21:50 - Güncelleme:
Bakan Göktaş'tan 'aile yılı' paylaşımı: Ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı olsun
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Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aile konusundaki her türlü çalışmayı zirveye taşıyacakları bir süreç olarak 2025'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek takdirleriyle "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini bildirdi.

Vatandaşların, ailenin, aile olmanın, bir aile içinde güvenle yaşamanın mutluluğunu hissedecekleri bir yıl olması için Bakanlığın koordinasyonunda devletin tüm kurumlarıyla kapsamlı çalışmaları hayata geçireceklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"13 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından detaylarının açıklanacağı Aile Yılı'nda vereceğimiz müjdelerin ve yıl boyunca yapacağımız etkinliklerin ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Toplumumuzun tüm kesimlerini bu anlamlı yılın mutluluğunu aileleriyle birlikte paylaşmaya davet ediyorum."

  • aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
  • mahinur özdemir göktaş
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