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Bakan Göktaş'tan BM tepkisi: Vadettiği sözleri yerine getirmekten uzak kalmıştır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş “Birleşmiş Milletler 75 yıllık mesaisinde vadettiği sözleri yerine getirmekten uzak kalmıştır” dedi.

İHA12 Aralık 2023 Salı 05:03 - Güncelleme:
Bakan Göktaş'tan BM tepkisi: Vadettiği sözleri yerine getirmekten uzak kalmıştır
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İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75'inci yıl dönümü vesilesiyle İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen "Ailenin Korunması: Sözden Eyleme" temalı etkinliğe katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Birleşmiş Milletler 75 yıllık mesaisinde vadettiği sözleri yerine getirmekten uzak kalmıştır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsviçre'de temaslarında devam ediyor. Bakan Göktaş, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75'inci yıl dönümü vesilesiyle Cenevre'deki BM Milletler Sarayı'nda gerçekleştirilen "Ailenin Korunması: Sözden Eyleme" temalı etkinliğe katıldı.

Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, "İsrail yönetimi tarafından uygulanan soykırımla Gazze'de bazı aileler tarihten tamamen silinirken, ailenin korunması hakkında konuşmak çok zor aslında. Ne yazık ki bu konuda Birleşmiş Milletler 75 yıllık mesaisinde vadettiği sözleri yerine getirmekten uzak kalmıştır" dedi.

Başta Türkiye olmak üzere, insan haklarına saygı duyan tüm vicdanlı ve adil milletlerin bu sürecin takipçisi olacağını vurgulayan Bakan Göktaş, "Bu vesileyle insanlığın ortak kültürünün somut taşıyıcısı olan aile değerlerine kararlılıkla sahip çıkacağımızı bir kere daha ifade ediyoruz. Toplantıya ev sahipliği yapan Katar'a teşekkür ediyor, istişarelerimizin tüm insanlık adına faydalı olmasını diliyorum" dedi.

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