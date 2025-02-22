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Bakan Göktaş'tan, Diyarbakır annelerine yönelik paylaşım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Kayıp evlatlarını PKK'nın elinden kurtarmaya ant içmiş anaların (Diyarbakır anneleri) verdiği bu tarihi mücadelede şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da onların yanlarında olmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 17:21 - Güncelleme:
Bakan Göktaş'tan, Diyarbakır annelerine yönelik paylaşım
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Göktaş, sosyal medya hesabından, Diyarbakır annelerine yönelik paylaşım yaptı.

Diyarbakır annelerinin terör örgütü tarafından kaçırılan evlatları için 2 bin gündür nöbet tuttuklarını, gözyaşlarını umuda, acılarını ise sabırlı bir mücadeleye dönüştürdüklerini vurgulayan Göktaş, "Kayıp evlatlarını PKK'nın elinden kurtarmaya ant içmiş anaların verdiği bu tarihi mücadelede şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da onların yanlarında olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Diyarbakır annelerinin ikiyüzlü bir sessizlik içinde görmezden gelinmesine hiçbir zaman müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Göktaş, "Biz inanıyoruz ki anaların gözyaşları bütün hesapları bozacak güçtedir." değerlendirmesini yaptı.

  • Diyarbakır anneleri
  • Mahinur Özdemir Göktaş

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