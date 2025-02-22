Bakan Göktaş'tan, Diyarbakır annelerine yönelik paylaşım

Göktaş, sosyal medya hesabından, Diyarbakır annelerine yönelik paylaşım yaptı.

Diyarbakır annelerinin terör örgütü tarafından kaçırılan evlatları için 2 bin gündür nöbet tuttuklarını, gözyaşlarını umuda, acılarını ise sabırlı bir mücadeleye dönüştürdüklerini vurgulayan Göktaş, "Kayıp evlatlarını PKK'nın elinden kurtarmaya ant içmiş anaların verdiği bu tarihi mücadelede şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da onların yanlarında olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Diyarbakır annelerinin ikiyüzlü bir sessizlik içinde görmezden gelinmesine hiçbir zaman müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Göktaş, "Biz inanıyoruz ki anaların gözyaşları bütün hesapları bozacak güçtedir." değerlendirmesini yaptı.