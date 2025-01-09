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  • Bakan Göktaş'tan Elmas Hanilçi cinayeti davasına ilişkin açıklama: Tüm imkanlarımızla çalıştık
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Bakan Göktaş'tan Elmas Hanilçi cinayeti davasına ilişkin açıklama: Tüm imkanlarımızla çalıştık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Elmas Hanilçi cinayeti davasında adaletin tecellisi için çalıştıklarını ve çocuklara karşı işlenen suçlara karşı en ağır cezanın vakit kaybetmeksizin verilmesi için mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 20:27 - Güncelleme:
Bakan Göktaş'tan Elmas Hanilçi cinayeti davasına ilişkin açıklama: Tüm imkanlarımızla çalıştık
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Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak müdahil oldukları Elmas Hanilçi davasında, takdiri indirim ve haksız tahrik hükümleri uygulanmadan tek celsede kararın çıktığını hatırlattı.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Şirin Elmas Hanilçi'yi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Mustafa Örün'e "çocuğa karşı kasten öldürme", "cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 51 yıl hapis cezası verildiğini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Davanın başından itibaren sürecin yakından takipçisi olduk ve adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızla çalıştık. Çocuklarımıza karşı işlenen bu tür vahim suçlara karşı en ağır cezanın vakit kaybetmeksizin verilmesi ve bu acıların tekrarının yaşanmaması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

  • bakan göktaş
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