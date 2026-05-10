İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2026 Pazar / 24 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Göktaş'tan huzurevindeki annelere anlamlı ziyaret
Güncel

Bakan Göktaş'tan huzurevindeki annelere anlamlı ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anneler Günü dolayısıyla Sarıyer İzzet Baysal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu.

AA10 Mayıs 2026 Pazar 10:14 - Güncelleme:
Bakan Göktaş'tan huzurevindeki annelere anlamlı ziyaret
ABONE OL

Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğüne bağlı Sarıyer İzzet Baysal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, kadın huzurevi sakinlerinin Anneler Günü'nü kutlayarak ellerini öptü.

Buradaki kadınlara karanfil hediye eden Göktaş, her biriyle tek tek sohbet edip, herhangi bir isteklerinin veya şikayetlerinin olup olmadığını sordu.

BAKAN GÖKTAŞ ANNELERLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Göktaş, ziyarette basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sarıyer İzzet Baysal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan annelerle bir araya geldiklerini aktararak, huzurevi sakinlerine sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler diledi.

Devletin hiç kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hareket ettiğini belirten Göktaş, "Hem Aile Yılı'ndayız hem de önümüzdeki 10 yılı Aile ve Nüfus 10 Yılı olarak ilan ettik. Nüfusumuz yaşlanıyor ama aynı zamanda biz genç ve dinamik nüfusumuzu teşvik etmek adına pek çok çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

Göktaş, bu kapsamda kadınların doğum izinlerini 6 aya, babalık iznini ise 2 haftaya çıkardıklarını, koruyucu ailelere de bu kapsamda izin verdiklerini hatırlatarak, "Aile Yılı'nda, Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda anneliğin, babalığın tekrar itibar kazandığı, birlik, beraberlik ve dayanışmanın güçlü olduğu bir Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Huzurevi sakinleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Göktaş'a, burada yaşayan sakinler tarafından hazırlanan tablo hediye edildi.

Bakan Göktaş'a, İstanbul Valisi Davut Gül ile İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan da ziyaretinde eşlik etti.

  • Mahinur Özdemir Göktaş
  • Sarıyer İzzet Baysal Huzurevi
  • Anneler Günü ziyareti

ÖNERİLEN VİDEO

8 saniyelik şov pahalıya patladı: Polis cezada acımadı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.