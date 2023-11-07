Bakan Göktaş'tan şehidin oğluna doğum günü sürprizi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Kocaman'ın oğlu Ata Alp Kocaman'a Galatasaraylı futbolcular tarafından imzalanan forma hediye etti.



Ata Alp'e yeni yaşının mutluluk ve başarı getirmesi dileğinde bulunan Göktaş, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor, her fırsatta ziyaret ediyoruz. Onların bize bıraktıkları emanetlerine her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

