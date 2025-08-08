İSTANBUL 30°C / 23°C
  Bakan Göktaş'tan şehit ailesine anlamlı ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu teslim etti
Güncel

Bakan Göktaş'tan şehit ailesine anlamlı ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu teslim etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yalova'da şehit Binbaşı Osman Ayan'ın ailesini ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Terörsüz Türkiye” hedefini içeren mektubunu teslim etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı da takdim edildi.

8 Ağustos 2025 Cuma 20:32
Bakan Göktaş'tan şehit ailesine anlamlı ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu teslim etti
ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin mektubunu Yalova'da şehit ailesine teslim etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Göktaş, bir dizi program için bulunduğu Yalova'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesi'nde, operasyon faaliyetleri sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın ailesini ziyaret etti.

Şehit annesi Gülümser Ayan, şehit eşi Nazan Ayan ve çocuklarıyla bir araya gelen Göktaş, başsağlığı dileyerek, şehit ailesiyle sohbet etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Göktaş daha sonra şehit annesine, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Kadın Kolları aracılığıyla şehit yakınları, gazi ve yakınlarına gönderdiği "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin mektubunu teslim etti.

Ziyaretinde Göktaş'a, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve AK Parti Yalova Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek eşlik etti.

