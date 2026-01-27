İSTANBUL 16°C / 8°C
Güncel

Bakan Göktaş'tan ''sıfır tolerans'' mesajı: Skandalın adresi İBB kreşleri mercek altında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İBB'ye ait ruhsatsız bir çocuk etkinlik merkezinde 3 yaşındaki bir çocuğun istismar ve şiddete maruz kaldığı iddialarının hem Bakanlık hem de yargı tarafından titizlikle takip edildiğini açıkladı.

27 Ocak 2026 Salı 23:33
Bakan Göktaş'tan ''sıfır tolerans'' mesajı: Skandalın adresi İBB kreşleri mercek altında
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İBB'ye ait ruhsatsız 'çocuk etkinlik merkezinde' istismar ve şiddete maruz kaldığına dair iddialar bizleri kahretmiştir. Söz konusu iddialar bakanlığımıza intikal etmiştir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "3 yaşındaki bir yavrumuzun, İBB'ye ait ruhsatsız 'çocuk etkinlik merkezinde', istismar ve şiddete maruz kaldığına dair iddialar bizleri kahretmiştir. Söz konusu iddialar Bakanlığımıza ve yargıya intikal etmiştir. Yargı süreci devam etmekte olup; İBB'nin yasal olmayan bir biçimde işletmeye çalıştığı 'kreşlerinde' başka çocuklarımızın da mağdur edildiği benzer vakalar olduğu bilinmektedir. Bu vakaların tamamı Bakanlığımız ve adli makamlar tarafından yakından takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, paylaşımında, "Böylesine hassas ve toplumsal vicdanı derinden yaralayan bir konuda, siyaset üstü bir sorumlulukla hareket edilmesi gerekirken ve iddialar bu kadar ciddiyken, kamuoyunu rahatlatacak açık ve sorumlu bir tutum sergilemek yerine konunun siyasi polemiklere çekilmesi kabul edilemez. Oysa yapılması gereken son derece açıktı: Bu kurumları daha en baştan çocukların güvenliğini esas alan bir anlayışla, hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun biçimde tasarlamak! Çocuklar söz konusu olduğunda hiçbir mazeret, hiçbir tereddüt, hiçbir gecikme kabul edilemez. Sıfır tolerans esastır. En küçük risk bile derhal müdahale sebebidir. Bu vakalar görmezden gelinemez. Üzeri örtülemez. Normalleştirilemez. Bakanlık olarak hiçbir iddiayı yok saymadık, hiçbir vakaya sessiz kalmadık. Bu olayda da yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacak, çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz" dedi.

