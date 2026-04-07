Bakan Göktaş, Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki söyleşiye katıldı.

Burada öğrencilerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Bakan Göktaş, gençlerin sorularını yanıtladı.

Dijital bir dünyada yaşandığına ve her kıtaya bir uçakla ulaşılabildiğine dikkati çeken Göktaş, gençlere kendi kimlik ve kültürlerine sahip çıkmalarının önemini anlattı.

Göktaş, "Kökünü bilen, geleceğini bilir, geleceğe güvenle bakar. Bu yüzden de gerçekten nerede olursanız olun çocuklar, nereden geldiğinizi asla unutmayın. Bu her zaman sizin en büyük, en güçlü yanınız olur." dedi.

Farklı dillerde düşünmenin olaylara bakış açısını nasıl şekillendirdiğine ilişkin soruya Göktaş, farklı diller öğrenmenin gençlere zenginlik kattığını ifade etti.

- "AİLEMİZ BİZİM EN GÜÇLÜ YERİMİZ"

Değişen dünya karşısında aile ve gençlere nasıl bir vizyonla yaklaşıldığına ilişkin soru üzerine Göktaş, "21. yüzyılda teknolojinin hızla geliştiği dijital bir çağda yaşıyoruz, Haz ve hız artık her şeyin önünde geliyor. Sürekli ekranı kaydırarak ilerlediğimiz bir dönemdeyiz. Teknoloji bize çok önemli fırsatlar sunuyor. Aynı zamanda imkanlar da sunuyor. Çok hızlı bilgiye erişebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada 15 yaş altı için düzenlemelerin yapıldığını, Türkiye'nin konuda öncü ülkeler arasında yer aldığını anlatan Göktaş, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda, Fransa, İspanya, Avustralya ve İngiltere biliyorsunuz bu ülkeler de öncü. Sosyal medya, internet bize nasıl düşüneceğimizi dahi öğretmeye çalışıyor. Dünyaya bakış açısı sunmaya çalışıyor. Bizler de gençlerimizi, çocuklarımızı oradaki olumsuz içeriklerden korumaya çalışıyoruz."

Aileye sahip çıkmanın önemine vurgu yapan Göktaş, dijital çağın her şeyi sunabileceğini ama sevgiyi, saygıyı, merhameti ve aileyi veremeyeceğini söyledi.

Göktaş, gençlerin dijital çağa uyum sağladıklarında, teknolojinin olumlu yönlerinden faydalandıklarında ve aile değerlerine sahip çıktıklarında çok daha güçlü olacaklarını ifade etti.

- ⁠"GELECEĞE UMUTLA BAKIN"

Bakan Göktaş, kız çocuklarının eğitimi ile kadınların ve annelerin toplumdaki rolüne ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, kadınların toplumu şekillendirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Biz, 'Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye' diyoruz. Bir ailenin güçlü olması için annenin de güçlü olmasını istiyoruz. Anne çünkü çocuklarına değer kazandırır. Anne, çocuklarının ilk öğreticisi, ilk öğretmenidir. Hepimiz biliyoruz ki ilk kucağına alan, ilk şefkat duygusunu besleyen annelere de önemli bir görev düşüyor. Dolayısıyla biz kız çocuklarının hayallerini gerçekleştirmek adına pek çok çalışma yürütüyoruz. Kız çocuklarının hayallerini gerçekleştirdiği bir dünya daha güzel bir dünya."

Teknolojide de kız çocuklarının varlığının önemli olduğunu vurgulayan Göktaş, "Matematikte de bilimde de sanatta da var olmanız önemli. Yapay zekaya soru sorduğunuzda size bir erkek gibi cevap veriyor. Çünkü oradaki algoritmaları şekillendiren de erkekler oluyor çoğunlukla. O yüzden kızlar hayallerinize sahip çıkın. Geleceğe umutla bakın. Seçtiğiniz meslekler özellikle sizlerin ve başkalarına da ufuk açıcı olmasını ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Göktaş, her daim çocukların ve kadınların yanında olduklarının altını çizerek, "Biz güçlü Türkiye'yi güçlü kız çocuklarıyla, güçlü kadınlarla korumaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- ⁠"İYİ İNSAN OLMAYI ASLA UNUTMAYIN"

Uluslararası bir okulun dünyaya katkısı ve öğrencilerin kendilerini nasıl yetiştirmesi gerektiğine ilişkin soru üzerine de Göktaş, okulda sadece bilgi öğrenilmediğini, aynı zamanda bir vizyon çizildiğini söyledi.

Göktaş, eğitimlerinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin kendi ülkelerine döndüklerinde bu vizyonu taşıyacaklarını belirterek, "Nerede olursanız olun, bilgi sahibi olabilirsiniz, dünya için çok önemli işler yapabilirsiniz ama iyi insan olmayı asla unutmayın. Biz nerede olursak olalım, iyi insan olmaktan vazgeçmeyelim. Bizim mayamızda iyilik, dürüstlük, yalan söylememek var. Bunlar maalesef sonradan öğrenilen şeyler." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere, bu okulun vizyonuyla geçmişini, kökünü ve temelini bilen, nereden geldiğini asla unutmayan özgüvenli gençler olarak geleceğe katkı sağlayacaklarını söyleyen Göktaş, onlara güvendiklerini kaydetti.



Program sonunda Bakan Göktaş, öğrencilerle öz çekim yaptı.

Programda ayrıca öğrenciler tarafından hazırlanan "Ailem Türkiye" adlı video gösterimi yapıldı. Uluslararası öğrencilerden oluşan koro tarafından 10 dilde hazırlanan ninniler seslendirildi, Ahıska halk oyunu gösterisi sunuldu.