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Bakan Göktaş'tan sürpriz ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamına oturan şehit pilot Levent Öztürk'ün kızı Elif Naz Öztürk (11) ve ailesini ziyaret etti.

AA3 Mayıs 2024 Cuma 11:54 - Güncelleme:
Bakan Göktaş'tan sürpriz ziyaret
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 23 Nisan'da Bakanlık koltuğunu temsilen devrettiği şehit kızı Elif Naz Öztürk'e verdiği sözü tutarak evlerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Göktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen etkinlikte, Bakanlık koltuğunu temsilen, şubat ayında Gaziantep'te yaşanan helikopter kazasında şehit düşen emekli albay sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün 11 yaşındaki kızı Elif Naz Öztürk'e devretmişti. Programın sonunda Elif Naz, Bakan Göktaş'a teşekkür ederek evlerine davet etmiş, Göktaş da şehit kızını ziyaret edeceğine dair söz vermişti.

Sözünü yerine getiren Göktaş, Öztürk ailesinin Yenimahalle ilçesindeki evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Şehit kızı Elif Naz Öztürk'ü, "Merhaba küçük Bakanım" diyerek selamlayan, ona sarılan Göktaş, ailenin evine konuk oldu.

Şehidin eşi Mehtap Öztürk ile çocukları Elif Naz ve ablası Ülkü Nehir ile yakından ilgilenen Bakan Göktaş, "Şehitlerimizin kıymetli emanetleri siz değerli ailelerimizin her zaman yanındayız." dedi.

Şehit eşi Mehtap Öztürk de Bakan Göktaş'ın gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretten dolayı teşekkür ederek, "Ziyaretiniz bizleri çok mutlu etti. Her zaman sizleri yanımızda gördük, asla yalnız hissetmedik." ifadesini kullandı.

Piyano kursuna gittiğini ifade eden Elif Naz, ziyaret sırasında Bakan Göktaş için küçük bir piyano dinletisi de gerçekleştirdi.

  • Mahinur Özdemir Göktaş
  • Elif Naz Öztürk
  • şehit pilot

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