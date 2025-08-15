Bakan Göktaş'tan TEKNOFEST 2025 paylaşımı: Yavrularımıza başarılar diliyorum

Bakan Göktaş, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Devlet himayesindeki evlatlarımız TEKNOFEST 2025 finalinde. 'Dikenli Vatoz Balığı' İnsansız Sualtı Aracı ve 'Tarla Bekçisi' projesiyle finalde yarışacak yavrularımıza gönülden başarılar diliyorum. Azimleriyle, üretkenlikleriyle ve hayallerini gerçeğe dönüştürme kararlılıklarıyla bizlere gurur veriyorlar. Geleceğin bilim insanları, mühendisleri ve teknoloji liderleri olarak yolları daima açık olsun."
— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) August 15, 2025
