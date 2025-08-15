İSTANBUL 30°C / 23°C
Güncel

Bakan Göktaş'tan TEKNOFEST 2025 paylaşımı: Yavrularımıza başarılar diliyorum

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Devlet himayesindeki evlatlarımız TEKNOFEST 2025 finalinde. 'Dikenli Vatoz Balığı' İnsansız Sualtı Aracı ve 'Tarla Bekçisi' projesiyle finalde yarışacak yavrularımıza gönülden başarılar diliyorum.' ifadesini kullandı.

15 Ağustos 2025 Cuma 18:51
Bakan Göktaş'tan TEKNOFEST 2025 paylaşımı: Yavrularımıza başarılar diliyorum
Bakan Göktaş, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Devlet himayesindeki evlatlarımız TEKNOFEST 2025 finalinde. 'Dikenli Vatoz Balığı' İnsansız Sualtı Aracı ve 'Tarla Bekçisi' projesiyle finalde yarışacak yavrularımıza gönülden başarılar diliyorum. Azimleriyle, üretkenlikleriyle ve hayallerini gerçeğe dönüştürme kararlılıklarıyla bizlere gurur veriyorlar. Geleceğin bilim insanları, mühendisleri ve teknoloji liderleri olarak yolları daima açık olsun."

  • mahinur özdemir göktaş
  • TEKNOFEST
  • aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

