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Bakan Göktaş'tan 'teşekkür' paylaşımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan olmak üzere koruyucu aile hizmetinin yaygınlaşmasına destek olanlara teşekkür etti.

AA30 Haziran 2024 Pazar 21:50 - Güncelleme:
Bakan Göktaş'tan 'teşekkür' paylaşımı
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Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocukları sağlıklı ve güvenli ellerde büyütmek istediklerini belirterek, bunu sağlama noktasındaki en önemli modellerden biri olarak gördükleri koruyucu aile hizmetini titizlikle yürüttüklerini vurguladı.

Göktaş, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Başta 30 Haziran'ı Koruyucu Aile Günü ilan ederek bilinirliğinin artırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu aile hizmetimizi bizzat himaye ederek yaygınlaştırılmasına öncü olan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi olmak üzere toplumda bu alanda farkındalığın oluşması ve koruyucu aile müessesesinin yaygınlaşması adına bizlere destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz."

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
  • Bakan Göktaş
  • koruyucu aile

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