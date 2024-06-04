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Güncel

Bakan Göktaş'tan, ''Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü'' mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Filistin başta olmak üzere tüm çocukların savaş görmediği, parklarda bahçelerde istediği gibi oyunlar oynayabildiği ve hayaller kurabildiği güzel bir dünyada büyümeleri için çalışmaya devam edeceğiz.' ifadesini kullandı.

AA4 Haziran 2024 Salı 13:48 - Güncelleme:
Bakan Göktaş'tan, ''Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü'' mesajı
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Göktaş, sosyal medya hesabından, 4 Haziran Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerde en çok yara alan kesimin hiç şüphesiz çocuklar olduğunu ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Hayatlarının daha en başında savaşın ne demek olduğunu gören çocuklar, geleceklerinde de yaşadıkları travmaların etkisini yoğun olarak taşıyor. İsrail'in acımasızca bombaladığı Gazze'de yaşananlar bunun en net örneği. Filistin başta olmak üzere tüm çocukların savaş görmediği, parklarda bahçelerde istediği gibi oyunlar oynayabildiği ve hayaller kurabildiği güzel bir dünyada büyümeleri için çalışmaya devam edeceğiz."

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