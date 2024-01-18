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Bakan Göktaş'tan ''Yeşilçam'' talimatı... Önemli isim için harekete geçildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer'e yardım talimatı verdi.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 11:22 - Güncelleme:
Bakan Göktaş'tan ''Yeşilçam'' talimatı... Önemli isim için harekete geçildi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, "Yeşilçam'ın önemli isimlerinden" Serpil Örümcer'e yardım eli uzattığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Örümcer'in, sosyal medya hesabından paylaştığı yardım talebi videosunun ardından bakanlık harekete geçti.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine, konuyla ilgilenmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri görevlendirildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Örümcer, "Ben 70'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum. Elektrik, su, doğal gaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

  • mahinur özdemir
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  • Mahinur Özdemir Göktaş
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