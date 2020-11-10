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  • Bakan Gül: Ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sürekli kılmak ancak adil ve şeffaf bir hukuk devletinde mümkündür
Güncel

Bakan Gül: Ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sürekli kılmak ancak adil ve şeffaf bir hukuk devletinde mümkündür

Adalet Bakanı Gül, 'Ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sürekli kılmak ancak adil ve şeffaf bir hukuk devletinde mümkündür.' dedi.

10 Kasım 2020 Salı 11:46 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 11:53
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