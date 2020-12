Bakan Gül: Israrlı takipte cezaların arttırılması öngörülüyor

AA 24 Aralık 2020 Perşembe 17:36 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 17:36

Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen 14. Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı.

Kadına yönelik şiddetin tüm dünyada bir problem olduğunu belirten Gül, kadına şiddetin Türkiye'de de çözülmesi gereken en önemli başlıklar arasında yer aldığını söyledi.

Bu meselenin toplumun her kesimini doğrudan ilgilendirdiğini ifade eden Gül, "Kadına karşı şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz. Kadına karşı şiddeti insanlığa ihanet olarak tanımlıyoruz. Şiddeti meşru göstermeye çalışan her davranışın, her refleksin karşısında en güçlü şekilde durmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Gül, bir önceki yıla nazaran tutuklama ve adli kontrol gibi caydırıcı koruma tedbirlerine daha fazla başvurulduğunu vurgulayarak, "Yüzde 50'den yüzde 200'e kadar bu tür suçlardaki tedbir oranlarında artış öngörülmektedir. Kadına yönelik şiddet eyleminde bulunan kişiler caydırıcı koruma tedbirlerine maruz kalmaktadır. Bu tür suçlarda soruşturma süreleri 80 günden 55 güne düşmüştür. Soruşturmalar daha hızlı neticelenmektedir." ifadelerini kullandı.

Geçen yılla bu yıl kıyaslandığında, tedbir kararlarında artış yaşandığını bildiren Gül, şöyle devam etti:

"Bu kararların önemli bir bölümünü de önleyici tedbir kararları oluşturmaktadır. Yine şiddetin tekrarlanma riskinin fazla olduğu, diğer tedbirlerin mağduru korumada yetersiz kaldığı anlaşılan durumlarda da elektronik kelepçe uygulamasına gidilmektedir. Bu hususta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın eş güdümüyle yüzde 137 oranında artış gerçekleşmiştir. 2020'de hakimlerimiz tarafından 78 mağdurun kimlik bilgilerinin değişikliği, 374 mağdurun da iş yeri değişikliği kararı verildi. Bu kararlarla mağdurların tekrarlanan şiddetten korunması amaçlanmıştır. Bu konuda önemli bir uygulamadır."

- Israrlı takipte cezaların arttırılması öngörülüyor

Adalet Bakanı Gül, ısrarlı takip mağdurları için de çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle eylem planında üzerinde çalışılan başlıklardan biri ısrarlı takibin ayrı bir suç olması ve cezanın artırılması yönünde Bakanlık olarak çalışmalarımız ve talebimiz söz konusu olacaktır. Bu da özellikle kadınların her ortamda ısrarlı takip gibi asla kabul edemeyeceğimiz bir şiddete, bir fiile maruz kalmasını önlemek, caydırmak adına çok önem verdiğimiz bir başlıktır. Bu konuyu da ayrıca ayrıntılı olarak çalışmaya devam ediyoruz."