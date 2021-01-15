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Bakan Gül İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nı ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, görevine yeni başlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

DHA15 Ocak 2021 Cuma 17:47 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 17:47
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ı ziyaret ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Gül yaptığı paylaşımda “İstanbul Başsavcılığı görevine başlayan Sayın Şaban Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yardımcısı olarak görev yapan Şaban Yılmaz, 24 Aralık 2020 tarihinde HSK kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanmıştı.

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