Bakan Gül: Nöbetçi noterlik uygulamasını da hayata geçirmiş durumdayız

Bakan Gül, nöbetçi noter uygulaması dolayısıyla Ankara 35. Noterliği'ni ziyaret etti.

Noterde nüfus cüzdan örneği işlemi yapan Gül, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Gül, hukuk tarihi için çok önemli bir gelişmenin yaşandığını, bu hafta sonu itibarıyla nöbetçi noterlik uygulamasını başlattıklarını söyledi. Uygulamanın hayırlı olması temennisinde bulunan Gül, bu konuda katkı veren herkese teşekkür etti. Bakan Gül, şöyle konuştu:

"Hukuk, hayatı kolaylaştırabilir, zorlaştırabilir. Engelleyici olabilir, kolaylaştırıcı olabilir. Biz, hukukun kolaylaştırıcı olması, insana, vatandaşa temas eden yönünün olması gerektiğine inanıyoruz. İşte bu çerçevede yaptığımız reformların bir adımı olarak nöbetçi noterlik uygulamasını da hayata geçirmiş durumdayız. Temel amacımız, hukukun insan hayatını kolaylaştırması, vatandaş odaklı reformların devam etmesi yönündedir."

Abdulhamit Gül, hukuk çerçevesindeki sürelerin kısalması, hak ve mağduriyetlere ulaşmadan, adaletin gecikmeden tesis edilmesinin kendilerinin temel yaklaşımları olduğunu vurguladı. Reform çalışmaları kapsamında noterlerle ilgili yapılacaklara değinen Gül, şöyle devam etti:

"Bazı çekişmesiz yargı işlemlerinin noterlerimize devrine çalışıyoruz. Belki gayrimenkul satışı gibi bazı konular üzerinde de hem tapuda hem burada işlemler yapılabilir. Bunlara bakıyoruz. Temel yaklaşımımız insanımıza dokunsun. Vatandaş odaklı bir hukuk hizmetini sağlayalım. Temel perspektifimiz bu. Bugün itibarıyla İstanbul'da her iki yakada ikişer olmak üzere, büyükşehirlerde ikişer, illerimizde bir noter faaliyete girmiştir. Özellikle Türkiye'de 25 milyon işçi-memur çalışanımız var. Bu arkadaşlarımızın işinden, mesaisinden olması, çalışma ortamı veyahut da işlerin gecikmesiyle ilgili yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmak için çok önemli bir hizmettir hafta sonu noterliği."

"Gurbetçilere noter kolaylığı"

Vatandaşın bu uygulamadan memnun olduğunu dile getiren Gül, bugün itibarıyla başlayacak bir başka uygulamanın da yurt dışında yaşayan vatandaşların işlerini kolaylaştırmaya yönelik olduğunu söyledi.

Bakan Gül, yurt dışında milyonlarca Türk vatandaşının yaşadığını anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Konsolosluk merkezlerinde yapılan hizmetler buraya günler sonra gelmektedir. Şimdi başlatılan bu uygulamayla bugün Ankara Noterliği'nde, bir arkadaşımızın Almanya'da babası, eşi, dostu bir noter işlemi yaptıysa, bilgisayardan çıkarabilmektedir. Şu anda Almanya'da konsoloslukta işlem yapan bir akrabası, buradan bir dakika sonra noterimiz vasıtasıyla o işlemin aynısını çıkartabilir. Böylece vekalet verdiğinde dava kaybı, hak itiraz kayıplarının önlenmesi anlamında da çok önemli bir aşama ve hizmet de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için söz konusu olmuştur."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde reformlara devam edeceklerini anlatan Gül, "Temel yaklaşımımız, vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak, hukuk hizmetini daha da etkin hale getirmek. Böylece hafta sonu da ticaretin, sanayinin ekonominin çarkı işlemektedir. Arkadaşlarımız, yüzde 95 alım-satım gerçekleştiğini ifade ettiler. Bu da çok sevindirici." dedi.

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Cin de dün başlatılan nöbetçi noterlik uygulamasının aksamadan gerçekleştirildiğini, hafta sonu yapılan noter hizmetleri vatandaşların memnuniyetle karşıladığını kaydetti.