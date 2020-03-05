Bakan Gül: Özkoç hakkındaki fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz

DHA 05 Mart 2020 Perşembe 07:46 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 07:46

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz" dedi.