İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0945
  • EURO
    6,7935
  • ALTIN
    321.631
  • BIST100
    110785
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Gül: Özkoç hakkındaki fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz
Güncel

Bakan Gül: Özkoç hakkındaki fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekenin derhal Meclis'e gönderileceğini açıkladı.

DHA05 Mart 2020 Perşembe 07:46 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 07:46

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz" dedi.

İdlib için kapalı oturumla ilgili önemli uyarı: Lütfen o bilgileri paylaşmayın

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?
Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?

Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı
ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

MİT mensubunu deşifre etmişlerdi: Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı
MİT mensubunu deşifre etmişlerdi: Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı

MİT mensubunu deşifre etmişlerdi: Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.