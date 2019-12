Bakan Gül'den 'Ayşe Tuğba Arslan' açıklaması: HSK gereken her türlü müeyyideyi yapacaktır Bakan Gül, 'Ayşe Tuğba Arslan şimdi aramızda olabilirdi. Bu can kurtarılabilinirdi dediğimiz nice canlar aramızda olabilirdi. Bu feryadı işitmeyen uygulama HSK tarafından incelenmektedir. HSK gereken her türlü müeyyideyi yapacaktır” dediç