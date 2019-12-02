12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7407
  • 6,3264
  • 271.109
  • 107693
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bakan Gül'den 'Ayşe Tuğba Arslan' açıklaması: HSK gereken her türlü müeyyideyi yapacaktır

Bakan Gül, 'Ayşe Tuğba Arslan şimdi aramızda olabilirdi. Bu can kurtarılabilinirdi dediğimiz nice canlar aramızda olabilirdi. Bu feryadı işitmeyen uygulama HSK tarafından incelenmektedir. HSK gereken her türlü müeyyideyi yapacaktır” dediç

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Bir kadın eski eşi tarafından katledildi. Burada herkesin iki elini başının arasına alıp düşünmesi gerekir. Nerede ihmaller yapıldı bunun düşünülmesi lazım. Ayşe Tuğba Arslan şimdi aramızda olabilirdi. Bu can kurtarılabilinirdi dediğimiz nice canlar aramızda olabilirdi. Bu feryadı işitmeyen uygulama HSK tarafından incelenmektedir. HSK gereken her türlü müeyyideyi yapacaktır” dedi.
 
HSK'DAN AYŞE TUĞBA ARSLAN CİNAYETİYLE İLGİLİ İNCELEME İZNİ
 
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Twitter hesabından, Ayşe Tuğba Arslan'ın öldürülmesi olayına ilişkin açıklamada bulundu. 
 
Olayla ilgili tüm ayrıntıların, soruşturmayı yürüten Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyu ile paylaşıldığını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:
 
"HSK olarak söz konusu hususun incelenmesi için gerekli izin verilmiştir. İnceleme sonucunda ihmali görülen kamu görevlileri hakkında gereğine tevessül olunacağı ve sonucun yine kamuoyu ile paylaşılacağı hususu saygı ile duyurulur. Yargının tarafsız, hızlı ve adil işlediği, güven verdiği, birlik ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir hukuk devleti ve ülke çocuklarımıza borcumuz."
 
NE OLMUŞTU?
 
Ayşe Tuğba Arslan 11 Ekim'de Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde uzaklaştırma kararı bulunan eski kocasının satırlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Arslan, tedavi gördüğü hastanede 44 gün sonra hayatını kaybetti.
 
Arslan, eşinden gördüğü şiddet nedeniyle tedbir kararı için ilk kez 14 Eylül 2018'de başvuruda bulundu. Aynı gün alınan tedbir kararı birkaç kez uzatıldı. Bu arada boşanma gerçekleşti ancak boşanmaya ve hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmenYalçın Özalpay'ın tehdit ve hakaretleri sürdü.
 
HSK, öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunan Ayşe Tuba Arslan'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı
 
1 YILDA 23 KEZ BAŞVURDU
 
Arslan, ilk tedbir istediği tarihten saldırıya uğradığı tarihe kadar geçen bir yıl içinde tedbir kararlarına uymayan saldırgan hakkında 23 kez suç duyurusunda bulundu. "Korkuyorum, beni öldürecek" diyen Arslan'ın babası ve ağabeyi de aynı şikâyette bulundu. Gitmedikleri karakol kalmadı. Ama bir sonuç çıkmadı. Sadece bu yıl yaptığı 10 suç duyurusunun 5'i takipsizlikle sonuçlandı. Gerekçe ise "delil ve tanık yokluğu."
 
Arslan'ın başvurularından 5'i hakkında ise dava açıldı ancak hiçbir caydırıcı karar çıkmadı. 6284 sayılı Şiddete Karşı Koruma Yasası'nda tedbir kararına uymayanlara üç günden on güne kadar zorlama hapis cezası öngörülmesine rağmen toplam 23 kez bu tedbir kararlarını ihlal ederek tehdit, hakaret ve saldırıda bulunan Özalpay, bir gün bile hapis cezasına çarptırılmadı.
 
"ÖLÜNCE Mİ YARDIM EDECEKSİNİZ" DEDİ
 
Arslan saldırıdan kısa bir süre önce Eskişehir Aile Mahkemesine el yazısıyla bir dilekçe gönderdi. Ölümünden sonra çantasında bulunan son suç duyurusundaki dilekçede şu ifadeler yer alıyordu: "Defalarca şikayet etmeme rağmen hiçbir sonuç alamadım, uzaklaştırmam olduğu halde. Benim bu, Yalçın Özalpay isimli şahısla ilgili başvurmadığım hukuki işlem kalmadı. Bu şahıstan ölüm tehdidi alıyorum. Benim ölümüm gerçekleşince mi bana yardım edeceksiniz. Ben çok mağdurum."
 

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Meksikalı çiftin Müslüman olmasına vesile oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Büyüme rakamları açıklandı

Büyüme rakamları açıklandı

Geri sayım başladı: Fiyat oyunu bitiyor

Geri sayım başladı: Fiyat oyunu bitiyor

Dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Cibuti’yi selden koruyacak barajı Türkiye inşa etti

Cibuti’yi selden koruyacak barajı Türkiye inşa etti

Bakan Kurum: Edirne'den Gürcistan’a kadar yapılacak

Bakan Kurum: Edirne'den Gürcistan’a kadar yapılacak

Viyana’daki cinayette yeni iddia

Viyana’daki cinayette yeni iddia

İşte Gorbaçov’un 90’larda pizza reklamına çıkmasının nedeni

İşte Gorbaçov’un 90’larda pizza reklamına çıkmasının nedeni

Şiddeti eşi affetti yargı affetmedi

Şiddeti eşi affetti yargı affetmedi
 

POPÜLER HABERLER

Türk yolculara skandal muamele!

Türk yolculara skandal muamele!

Ülke ülke gezip topladı! Şimdi bütün dünyaya satıyor

Ülke ülke gezip topladı! Şimdi bütün dünyaya satıyor

'Altın portakal' deniliyor, kilosu 20 lira

'Altın portakal' deniliyor, kilosu 20 lira

SIM kartlar tarih oluyor! İşte yeni teknoloji

SIM kartlar tarih oluyor! İşte yeni teknoloji

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA