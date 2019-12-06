'Ceren'in katilinin açık cezaevine alınması soruşturuluyor'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir'in katilinin açık cezaevine alınması ve firar etmesi konusunun tüm yönleriyle soruşturulduğunu söyledi.

Bakan Gül, "(Ceren Özdemir cinayeti) Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır. Zanlının açık cezaevine alınması ilgili Adalet Bakanlığı olarak da idari yönden bir soruşturma başlatılmıştır. Açık cezaevleriyle ilgili bir çalışma yapılacak." dedi.

Bakan Gül, "(Açık cezaevi) Bu konu parlamentonun takdirinde olarak değerlendirilebilir. Açık cezaevinin koşulları bugün belirlenmiş bir durum değildir. Türkiye'de uzun zamandır uygulanan bir sistem var. Bu sistemle ilgili uygulamalarda yaşanan bu hadiseleri de tekrar gözden geçirmek, daha iyileştirmek, bu konuda ne gibi düzenleme olacak... Hem idari, hem de yasal olarak neler yapılabilir, bu konu elbette çalışılacak." şeklinde konuştu.