Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamalarından satır başları:

"Türkiye, FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle eş zamanlı mücadele ediyor. Bu mücadeleyi taviz vermeden sürdüreceğiz.

Bu örgütün sadece yargıya, orduya, emniyete sızdığı sanılmasın. FETÖ ile mücadele FETÖ'cü yöntemlerle yapılamaz. Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilin ki orada FETÖ’nün bir tezahürü vardır. Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar. Türk yargısına hesap sormaya kalkmasınlar.

Türk yargısı bu mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdürmektedir. Ve bunu yaparken FETÖ'cülerin yaptığı gibi aynı çuvala herkesi koyarak değil, sadece ve sadece hukuktan ve anayasadan emir alarak yapmaktadırlar. Farkı budur. Pensilvanya'dan emir alanlar, vesayetçiden, darbeciden emir alanlar değil; anayasadan ve hukuktan emir alarak yargılama yapan bir Türk yargısı var. Kim rahatsız oluyorsa olsun, Türk yargısı bağımsızlığını ve tarafsızlığını sürdürmeye devam edecektir.

Kimse asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın."