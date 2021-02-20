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Güncel

Bakan Gül'den sokak hayvanları paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, insanların doğayı paylaştığı can dostları hayvanların sahipli-sahipsiz ayrımı yapılmaksızın bakıma, korunmaya, gözetilmeye muhtaç olduğunu bildirdi.

AA20 Şubat 2021 Cumartesi 19:34 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 19:34
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sokak hayvanlarının unutulmaması çağrısında bulunarak "Doğayı paylaştığımız can dostlarımız, sahipli-sahipsiz ayrımı yapılmaksızın bakıma, korunmaya, gözetilmeye muhtaçtır. Bu anlayışla Meclisimizin en kısa sürede hayvanları koruyacak kanunu çıkaracağına inanıyor, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Gül, Bakanlığın internet sayfasında yer alan İşyurtları Kurumu personeli ve hükümlülerinin birçok ilde sokak hayvanları için belirlenen yerlere yiyecek ve su bırakmasına ilişkin bilgilendirmeye de yer verdi.

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