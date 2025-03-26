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Bakan Güler, 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şırnak Valiliğini ziyaret etti.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 18:45 - Güncelleme:
Bakan Güler, 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu
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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Güler, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Güler, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Şırnak Valiliğini ziyaret etti.

Valiliğe gelişinde yöresel kıyafetler giyen gençler ve sporcular tarafından karşılanan Bakan Güler ve Bak, ziyarette Şırnak Valisi Birol Ekici'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilik ziyaretinde Bakan Yaşar Güler'e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları da eşlik etti.

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