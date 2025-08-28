Bakan Güler 24 TV'ye konuştu: İleride daha fazla yenilikler görebiliriz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında 24 TV muhabirine önemli açıklamalarda bulundu.

"Mavi Vatan Teknofest, bizim için çok önemli bir faaliyet. Daha önce sizin de söylediğiniz gibi kara ve hava araçlarında çok önemli gelişmeler vardı. Aslında denizle ilgili de tüm çalışmalarımız devam ediyor, ürünlerimiz çok sayıda. Onları kullanıyoruz. Gençlerimiz için özellikle bu Mavi Vatan Teknofest'i düzenlemeyi uygun gördük ve aslında haklı olduğumuzu da çok net bugün gördüm ve çok da memnun oldum. Yarın ve öbür gün genç kardeşlerimizi bekliyoruz. Onların çalışmalarıyla inşallah ileride daha fazla deniz sistemleriyle ilgili yenilikleri de görebiliriz diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum."