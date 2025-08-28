İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2025 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0447
  • EURO
    48,0737
  • ALTIN
    4502.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Güler 24 TV'ye konuştu: İleride daha fazla yenilikler görebiliriz
Güncel

Bakan Güler 24 TV'ye konuştu: İleride daha fazla yenilikler görebiliriz

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TEKNOFEST Mavi Vatan'da 24 TV'ye konuştu. Gençlerin ilgisinin etkinliğe fazla olduğunu belirten Güler, “Onların çalışmalarıyla ilerde daha fazla deniz sistemleri ile ilgili yenilikleri de görebiliriz” dedi.

HABER MERKEZİ28 Ağustos 2025 Perşembe 17:36 - Güncelleme:
Bakan Güler 24 TV'ye konuştu: İleride daha fazla yenilikler görebiliriz
ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında 24 TV muhabirine önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Güler, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Mavi Vatan Teknofest, bizim için çok önemli bir faaliyet. Daha önce sizin de söylediğiniz gibi kara ve hava araçlarında çok önemli gelişmeler vardı. Aslında denizle ilgili de tüm çalışmalarımız devam ediyor, ürünlerimiz çok sayıda. Onları kullanıyoruz. Gençlerimiz için özellikle bu Mavi Vatan Teknofest'i düzenlemeyi uygun gördük ve aslında haklı olduğumuzu da çok net bugün gördüm ve çok da memnun oldum. Yarın ve öbür gün genç kardeşlerimizi bekliyoruz. Onların çalışmalarıyla inşallah ileride daha fazla deniz sistemleriyle ilgili yenilikleri de görebiliriz diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

İstasyonu dumanlar kapladı: Faciadan dönülen anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.