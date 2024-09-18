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Bakan Güler: Başarılarımızda en büyük pay, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizindir

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Başarılarımızda en büyük pay, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizindir. Bizlere düşen görev, emanet bıraktığınız mirası korumak, geleceğe daha güçlü ve daha kararlı adımlarla ilerlemektir' dedi.

DHA18 Eylül 2024 Çarşamba 16:18 - Güncelleme:
Bakan Güler: Başarılarımızda en büyük pay, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizindir
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği genel başkanları ve yönetim kurulu üyelerini bakanlıkta kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı da yer aldı. Bakan Güler, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için canlarını ortaya koyan gazilerin, gösterdikleri cesaret ve fedakarlıkla milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirterek, "Zira siz gazilerimizin varlığı, kutsal vatan topraklarımızın en büyük güvencesidir. Sizlerin yüksek özverisi sayesinde, bayrağımız göklerde gururla dalgalanmakta, asil milletimiz cennet vatanımızda başı dik, güvenli ve onurlu bir şekilde yaşamaya devam etmektedir. Gazilik ünvanı; sadece bir onur nişanı değil, aynı zamanda bu milletin size olan sonsuz şükranının da bir göstergesidir. Sizler; vatan sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun en güzel örneklerini sergileyen kahramanlarsınız. Ortaya koyduğunuz emsalsiz mücadele örneği ve azminiz, bizlere ve sizlerin mirasını taşıyan ordumuzun kahraman mensuplarına her daim yol göstermektedir. Sizler, geçmişin kahramanları olarak şu andaki silah arkadaşlarınıza örnek olurken, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan ilham kaynaklarısınız" diye konuştu.

"ÖNEMLİ HİZMETLER İFA EDİYORLAR"

Vatanın her karış toprağında şehit ve gazilerin al kanının olduğunu ifade eden Bakan Güler, "Başarılarımızda en büyük pay, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizindir. Bizlere düşen görev, emanet bıraktığınız mirası korumak, geleceğe daha güçlü ve daha kararlı adımlarla ilerlemektir. Elbette şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarının karşılığının olmadığının bilincindeyiz. Ne yaparsak yapalım haklarınızı ödeyemeyecek olsak da Milli Savunma Bakanlığı olarak her zaman vefa ve minnet duygularıyla şehit ailelerimiz ile gazilerimiz ve ailelerinin yanında olmayı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Bu kapsamda bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurum ve kuruluşlarına atamasının yapılacağını da müjdelemek isterim. Öte yandan, şehit ve gazi derneklerimiz de şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, gazilerimize destek olmak, şehit ve gazi ailelerimizin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmaları açısından önemli hizmetler ifa ediyorlar" dedi.

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