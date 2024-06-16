Bakan Güler, bayram namazını Mehmetçik ile kıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram namazını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesiyle gittiği 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda kıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla beraberindeki TSK komuta kademesiyle Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığına gitti.

Geceyi burada geçiren Güler, bayram namazının kılınmasının ardından gerçekleştirilen kurban kesimine katıldı.

Güler ve beraberindeki komuta kademesi daha sonra Mehmetçik ile bayramlaştı.