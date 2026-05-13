Güncel

Bakan Güler, Belçikalı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ile bir araya geldi.

AA13 Mayıs 2026 Çarşamba 10:50 - Güncelleme:
Bakan Güler, resmi ziyaretler için Ankara'da bulunan Francken'i, bakanlıkta askeri törenle karşıladı.

İki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Francken, onur kıtasını selamladı.

Bakanlar, törenin ardından basına kapalı görüştü ve sonrasında Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Belçika Savunma Bakanlığı Arasında Niyet Mektubu imzalandı.

İmza törenine, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Belçika Savunma Bakanlığı Ulusal Silahlanma Direktörü Korgeneral Bernard Phaleg de katıldı.

  • Milli Savunma
  • Belçika
  • Güler Francken Buluşması

