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  • Bakan Güler, deniz eğitimlerinde kullanılacak Savarona'da incelemelerde bulundu
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Bakan Güler, deniz eğitimlerinde kullanılacak Savarona'da incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'manevi mirası' olarak bilinen ve aslına uygun restorasyon çalışmaları süren Savarona'da incelemelerde bulundu.

AA25 Haziran 2024 Salı 15:42 - Güncelleme:
Bakan Güler, deniz eğitimlerinde kullanılacak Savarona'da incelemelerde bulundu
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığındaki inceleme ve denetlemeleri sırasında Dizayn Proje Ofisindeki çalışmalara ilişkin de bilgi aldı. Güler ayrıca Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası olan ve aslına uygun olarak restorasyonu yapılan Savarona'da incelemelerde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Güler'in, Savarona'yı incelediği anlardan görüntüler de yer aldı.

- SAVARONA DENİZ EĞİTİMLERİNDE KULLANILACAK

Atatürk'ün manevi mirası Savarona, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine 17 Ağustos 2023'te alınmış, sonrasında İstanbul Tersanesi Komutanlığı havuzunda kapsamlı onarıma tabi tutulmuştu.

Aslına uygun olarak yapılan onarım çalışmalarının ardından hizmete alınacak Savarona'nın, Deniz Harp Okulu öğrencilerinin eğitimlerinde kullanılması planlanıyor.

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