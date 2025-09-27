Bakan Güler: Dünyanın en güçlü deniz unsurlarından biri haline geldik

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki personeli kabul etti.

Kabulde konuşan Güler, "Bugün Türk denizcilik tarihinin şanlı sayfalarından biri olan Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümünü ve aynı zamanda Deniz Kuvvetleri Günümüzü büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz. Bu vesileyle siz kahraman bahriyelileri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyor, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Türk denizcilik tarihine atıfta bulunan Güler, "Tarih boyunca milletimiz denizlerdeki hâkimiyetini cesareti, inancı ve kararlılığıyla göstermiştir. Nasıl ki Malazgirt Savaşı sonrası pek çok Türk komutanı Anadolu'nun fethine yöneldiyse Çaka Bey de deryadaki faaliyetleriyle Türk denizciliğinin öncüsü olmuştur. Bu şekilde temelleri atılan Türk Donanması, yüzyıllar içerisinde dünyanın en güçlü deniz unsurlarından biri haline geldi.