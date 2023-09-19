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Bakan Güler Gaziler Günü'ne özel mesaj yayınladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhuriyetin 100'üncü yılında 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda daha büyük ve güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için azim ve gayretle çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

AA19 Eylül 2023 Salı 12:28 - Güncelleme:
Bakan Güler Gaziler Günü'ne özel mesaj yayınladı
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Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler, "Gaziler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gaziler Günü'nü vatana adanmışlık ve yiğitliğin abideleşen sembolü kahraman gazilerin "şeref ve şan günü" olarak nitelendiren Güler, bugünün aynı zamanda Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik unvanı ve mareşal rütbesi verilişinin 102'nci yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Şehitlik ve gaziliği hiçbir maddi değer ve dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şeref olarak değerlendiren Bakan Güler, "Gözü gibi bakarak yetiştirdiği kınalı evlatlarını, cepheye uğurlarken annelerimizin dilinden dökülen 'Haydi yavrum haydi git, ya gazi ol ya şehit' duasında da yer bulan gazilik unvanı, ömür boyu taşınacak büyük bir onurdur. Bu nedenle asil milletimiz şanlı tarihimiz boyunca söz konusu vatanı, milli ve manevi değerleri olunca canını hiç düşünmeden feda etmekten çekinmemiştir." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerini şehit ve gazilerden aldığı ilhamla icra etmeye devam ettiğini bildiren Güler, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, son bir asrın en yoğun ve en etkin faaliyetlerini sürdürerek, hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine, geniş kapsamlı tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar üstlendiği tüm vazifeleri büyük bir başarıyla yerine getirmektedir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ulaştığımız bu tarihi süreçte ve 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için azim ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz."

TSK'nın başarılarındaki en büyük payın aziz şehitler ve kahraman gazilerde olduğunu belirten Güler, "Göğsünüzü siper ederek yazdığınız kahramanlık destanları hiçbir zaman unutulmayacak, asil milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hafızasında sonsuza dek yaşayacaktır. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Millî Savunma Bakanlığı da "Kahraman gazilerimize ve Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, rahmet ve minnetle..." ifadelerine yer vererek yayımladıkları "Sevdamız Vatan" başlıklı kliple Gaziler Günü'nü kutladı.

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