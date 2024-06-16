Bakan Güler: Güvenlik ve huzur ikliminin mimarları, fedakar silah arkadaşlarımdır

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, Kurban Bayramı'nı Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda Mehmetçikle karşıladı.

Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile kıldığı bayram namazının ardından kurban kesimine katıldı.

Bayramlaşma sonrası Mehmetçiğe hitap eden Güler, bayram gününde kendileriyle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, askerlerin bayramını tebrik etti.

"GÜVENLİK VE HUZUR İKLİMİNİN MİMARLARI, FEDAKAR SİLAH ARKADAŞLARIMDIR"

Bakan Güler, Türk milletinin bin yıldır milli ve manevi değerler etrafında birleştiğini ve ayrılmaz bir bütün olduğunu vurgulayarak, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de bu birlik ve beraberliğimizden aldığı güçle asil milletimizin nice bayramları huzur içerisinde yaşayabilmesi için her türlü çabayı göstermektedir. Bu gayretlerle sağlanan güvenlik ve huzur ikliminin mimarları, bayram günlerinde dahi sevdiklerinden uzakta, büyük bir vazife şuuruyla görev yapan siz fedakar silah arkadaşlarımdır." ifadelerini kullandı.

Yakın coğrafyada ve dünya genelinde ardı ardına yaşanan krizlerin, TSK'nın her an harekata hazır, etkin ve caydırıcı bir güç olmasını ve bu gücünü pekiştirmesini zorunlu kıldığını bildiren Güler, şunları kaydetti:

"Belirsizlik ve tehditlerin asimetrik ve öngörülemez hale geldiği bu hassas dönemde Milli Savunma Bakanlığı olarak, aziz milletimizin güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden, büyük bir azim ve kararlılıkla görevlerimizi ifa etmekteyiz.

Belirlediğimiz çok yönlü savunma-güvenlik politikası çerçevesinde şanlı ordumuz, sizlerin özverisi ve fedakarlıklarıyla İstiklal Harbi'mizden bu yana en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra etmektedir."

Güler, yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede elde edilen tarihi başarıların, ordunun harekat kabiliyetini ve gücünü açıkça ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "Son yıllarda terör tehdidinin kaynağında yok edilmesi stratejisi ile Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarını hedef alan başarılı operasyonlarımızı icra ettik ve terör koridorunu parçaladık. Şu an eğer oralarda olmasaydık örgütün sınırlarımıza yönelik saldırıları, daha önce olduğu gibi devam edecekti ve yurt içinde daha büyük bedeller ödeyecektik." değerlendirmesinde bulundu.

"TERÖRLE MÜCADELE, ÖRGÜTÜN HAREKET KABİLİYETİNİ BİTİRİNCEYE KADAR SÜRECEK"

Terörle mücadelenin etkin ve kararlı adımlarla örgütün hareket kabiliyetini bitirinceye kadar devam edeceğini vurgulayan Güler, kim destek verirse versin, oldubittilere asla müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.

Bakan Güler, en gelişmiş teknolojik imkan ve kabiliyetleri haiz hudut emniyet sistemlerinin ortaya çıkan ihtiyaçlarla risk ve tehditlere göre sürekli geliştirildiğine işaret ederek, hudutta görev yapan personelin, kutsal vatan topraklarının en önemli güvencesi ve milletin gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Mavi ve gök vatandaki hak ve menfaatleri de tavizsiz şekilde koruduklarını belirten Güler, başta Kıbrıs ve Azerbaycan olmak üzere Libya, Katar, Bosna Hersek, Kosova ve Somali gibi köklü tarihi bağların, dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bulunduğu ülkelere de destek verdiklerini bildirdi.

"ASKERİ AÇIDAN GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ"

Güler, ülkenin jeopolitik konumunun, risk ve tehditleri de beraberinde getirdiğini belirterek, "Böyle kritik bir coğrafyada var olabilmek, her alanda hak ve menfaatlerimizi koruyabilmek, aynı zamanda dünya barış ve istikrarına katkı sunabilmek için en başta askeri açıdan güçlü olmak zorundayız. Çok şükür Türkiye, bu hassas güvenlik ortamında uluslararası arenadaki etkinliğini her geçen gün artırarak güvenlik mimarisinin ve müzakere masalarının vazgeçilmez bir aktörü haline gelmiştir." açıklamasında bulundu.

"Türkiye Yüzyılı" hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerinin altını çizen Güler, "Belirlediğimiz milli savunma ve güvenlik stratejilerimiz çerçevesinde bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye devam edecek, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada güvenlik ve istikrar sağlayan bir güç olma konumunu pekiştirecek, dost ve müttefiklerimizle ikili askeri ilişkiler ile savunma sanayi işbirliklerimizi geliştirecek yeni adımları kararlılıkla atacağız." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nın hatırlattığı en önemli değerlerden birinin "paylaşmak" olduğunu vurgulayan Güler, Mehmetçiğin sadece bu bayramda değil her zaman birliğin ve beraberliğin en güzel örneğini sergilediğini kaydetti.

Güler, Mehmetçiğin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görevini en iyi şekilde yerine getireceğine yürekten inandığını ifade ederek, askerlere vazifelerinde üstün başarı diledi.

Bugünün aynı zamanda Babalar Günü olduğunu hatırlatan Güler, babaların gününü kutladı.

Tüm devlet büyüklerini ve komutanları saygıyla anan Güler, şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmet ve minnetle yad etti, hayatta olan gaziler ile şehit ve gazilerin ailelerine saygılarını sundu.