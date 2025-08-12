İSTANBUL 31°C / 23°C
Güncel

Bakan Güler: Hakkâri, Terörsüz Türkiye'nin simge şehirlerinden biri olacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında geldiği Hakkâri'de, Hakkâri, Terörsüz Türkiye'nin simge şehirlerinden biri olacak' dedi.

IHA12 Ağustos 2025 Salı 12:49 - Güncelleme:
Bakan Güler: Hakkâri, Terörsüz Türkiye'nin simge şehirlerinden biri olacak
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında geldiği Hakkâri'de, öğretmenevinde il protokolü ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Hakkârili vatandaşlara ileten Bakan Güler, Hakkâri'nin doğu sınırının en kadim şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Eşsiz doğal güzellikleri, sahip olduğu imkânlar ve yetenekleriyle yurdumuzun en mümtaz yerlerinden biridir" dedi.

Terörün yıllarca şehrin gelişimini engellediğini vurgulayan Güler, "Kahraman Mehmetçiğimiz, jandarmamız, emniyet teşkilatımız, güvenlik korucularımız ve en önemlisi Hakkârili kardeşlerimizin fedakârlıkları sayesinde terörle mücadelede büyük başarılar elde edildi. Bölgeye huzur geldikçe yatırımlar da artmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecinin, 40 yılı aşkın süredir ülkenin en büyük sorununu çözmeyi amaçlayan tarihi bir kardeşlik projesi olduğunu söyledi. Türk ve Kürt halklarının birlikteliğinin bu coğrafyada kalıcı barışın temel yapı taşı olduğunu belirten Güler, "Türkiye, ayağına vurulan büyük bir prangadan kurtulacak, üretimden kalkınmaya kadar her alanda daha güçlü bir seviyeye ulaşacaktır" dedi.

"HAKKÂRİ'Yİ TURİZMİN, SPORUN VE TİCARETİN MERKEZİ YAPACAĞIZ"

Hakkâri'nin son yıllarda spordan turizme, tarımdan ticarete kadar önemli bir ivme yakaladığını hatırlatan Bakan Güler, "Mağaralarında turistlerin dolaştığı, yaylalarında festival coşkusunun hâkim olduğu, spor müsabakalarının heyecanla izlendiği, ekonomik hayatın canlandığı bir Hakkâri hedefliyoruz" diye konuştu.

Şehrin gelişmesi için yürütülen yatırımların artarak devam edeceğini belirten Güler, "Hakkâri'ye gözyaşı değil gülmek, kaygı değil umut, silah sesi değil konser sesi yakışıyor" ifadelerini kullandı.

"BİRLİK VE BERABERLİK EN BÜYÜK GÜÇ"

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Bakan Güler, "Hedefimiz, terörün tamamen gündemden çıktığı, Hakkâri'nin Türkiye'nin marka şehirlerinden biri haline geldiği ve Hakkârili kardeşlerimizin refahının arttığı bir ortamı kalıcı kılmaktır. Bunun için sizlerin güveni ve desteği en büyük teminatımızdır" dedi.

Bakan Güler, Hakkâri Valisi başta olmak üzere, şehrin gelişimi için çalışan tüm kurum yöneticilerine ve personele teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

