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Bakan Güler, Hatay'da çeşitli ziyaretlerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay Valiliğine ziyarette bulundu.

AA28 Mart 2024 Perşembe 18:41 - Güncelleme:
Bakan Güler, Hatay'da çeşitli ziyaretlerde bulundu
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Güler, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Hatay'da geçici valilik binasına gitti.

Burada Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Güler'e, Vali Mustafa Masatlı hediye takdiminde bulundu.

Bakan Güler daha sonra Vali Masatlı ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile askeri erkan da yer aldı.

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