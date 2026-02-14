İSTANBUL 16°C / 12°C
Güncel

Bakan Güler, İmam Hatipli gençlerle buluştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen KAIHLMUN'26 Birleşmiş Milletler Konferansı'na katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

14 Şubat 2026 Cumartesi 19:12
Bakan Güler, İmam Hatipli gençlerle buluştu
ABONE OL

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kartal İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen 'KAIHLMUN'26 Birleşmiş Milletler Konferansı'na katılarak gençlerimizle bir araya geldi. Kartal İmam Hatip Lisesi MUN Kulübü tarafından düzenlenen konferansta gençlerimiz, küresel sorun ve krizlere yönelik çözüm önerilerini tartışırken Bakan Yaşar Güler de ülkemizin ve bölgemizin savunma ve güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu."

Paylaşımda, konferanstan fotoğraflar da yer aldı.

