Bakan Güler, Karabağ şehitlerinin ailelerini ağırladı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Güler'e kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da eşlik etti.

Burada bir konuşma yapan Bakan Güler, Azerbaycan'ın bütünlüğü, güvenliği ve huzuru için mücadele ederken şehit düşenlere Allah'tan rahmet diledi.

Türk milletinin binlerce yıllık şanlı tarihi boyunca, değerleri uğruna her türlü fedakarlığı gösterdiğini, gerektiğinde canından dahi vazgeçtiğini belirten Güler, şunları söyledi:

"Azerbaycan Türkü de sinesinde kanayan bir yara olan Karabağ'ın özgürlüğü için ecdadımıza yaraşır şekilde vatanına, hakkına, hukukuna ve öz topraklarına sahip çıkmıştır. Sizlerin kahraman evlatları ve eşleri, şanlı Azerbaycan ordusunun yiğit askerleri, büyük bir azim, inanç ve cesaretle varını yoğunu ortaya koyarak şanlı bir destan yazmış, Türk'ün gücünü ve kudretini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Azerbaycan ordusunun 44 günde elde ettiği bu büyük zafer, tarihe altın harflerle kazınmış, Azerbaycan Türkü'nün yıllarca maruz kaldığı haksızlığa, hukuksuzluğa göz yumanlara, çözümsüzlüğü dayatanlara en güzel cevap olmuştur."

- "TÜRK MİLLETİNİN BİLEĞİNİ KİMSE BÜKEMEZ"

Bugün Karabağ'da Azerbaycan bayrağı şerefle dalgalanıyorsa bunun başta aziz şehitler ve kahraman gaziler olmak üzere şanlı Azerbaycan ordusunun her bir ferdinin gösterdiği yiğitlik sayesinde olduğunu söyleyen Güler, şöyle devam etti:

"Böyle gözü pek kahramanlara sahip Azerbaycan ordusu, hem Tek Vatan Harekatı'nda hem de Antiterör Operasyonu'nda sergilediği üstün savaşma kabiliyeti ile Kafkasya Bölgesi'nin istikrar ve güveni için vazgeçilmez bir kuvvet olduğunu ispatlamıştır. Bu nedenle evlatlarımızla ne kadar gurur duysak, kahramanlıklarıyla ne kadar övünsek azdır. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin cesaret ve yüksek özverisi asla unutulmayacak, daima minnet ve şükranla hatırlanacaktır. Şu hususu da çok iyi biliyoruz ki, vatanı ve milleti için her türlü fedakarlığı gösteren, yiğitlik timsali olan bu kahramanları yetiştiren siz değerli ailelerimiz oldukça, Türk milletinin bileğini kimse bükemez."

- "BU DİK DURUŞ, TÜRK MİLLETİNE HAS BİR ÖZELLİKTİR"

Bakan Güler, şehit ve gazi ailelerinin başlarının tacı olduğuna vurgu yaparak, "Sizlerin metaneti, düşmanlarımıza korku verdiği gibi tarih boyunca nice badireler atlatmış asil Türk milletinin milli ve manevi değerlerine olan bağlılığının da en mümtaz örneğidir. İşte burada bulunan ve evlatlarını, hatta iki evladını birden Karabağ'ın vatan topraklarına katılması uğruna şehit veren siz ailelerimizin vakur ve dik duruşu, necip Türk milletine has bir özelliktir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın, tarihsel, kültürel ve kardeşlik bağlarıyla birbirine bağlı olan iki devlet, tek millet olduğunu dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca sevinç ve kederi birlikte yaşayan bu iki kardeş devlet, zorlu zamanlarda birbirine destek olmuş, her ne olursa olsun omuz omuza durmuştur. Nitekim şehitlerimizin arasında Türkiye'deki harp okullarımızdan ve akademilerimizden mezun olan kahramanlarımızın da bulunması, bu kardeşliğimizin en açık nişanesidir. Bu kardeşlik bağlarımız sayesinde, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki yakın işbirliği ve dayanışma her geçen gün daha da artmaktadır. Biliyoruz ki Azerbaycan'ın gücü bizim gücümüz, Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın gücüdür. Türkiye olarak her zaman can Azerbaycan'ın yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuşmasının sonunda, "Tek Vatan Harekatı"nda şehit olan askerler başta olmak üzere tüm şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet ve minnetle yad etti. Hayatta olan gazilere, şehit ve gazi ailelerine saygı ve şükranlarını sunan Güler, "Yaşasın Azerbaycan-Türkiye kardeşliği." dedi.