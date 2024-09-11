İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2024 Çarşamba / 8 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0256
  • EURO
    37,6239
  • ALTIN
    2761.51
  • BIST100
    9631.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Güler, Kazakistan'da Savunma Bakanı Jaksilikov tarafından karşılandı
Güncel

Bakan Güler, Kazakistan'da Savunma Bakanı Jaksilikov tarafından karşılandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyarette bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Bakan Yaşar Güler, havaalanında Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksilikov tarafından karşılandı.

DHA11 Eylül 2024 Çarşamba 10:39 - Güncelleme:
Bakan Güler, Kazakistan'da Savunma Bakanı Jaksilikov tarafından karşılandı
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından resmi ziyaret kapsamında dost ve kardeş ülke Kazakistan'a geçti. Gece saatlerinde Astana'ya ulaşan Bakan Yaşar Güler, havaalanında Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksilikov tarafından karşılandı. Kazakistan ziyaretinde Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı da yer alıyor" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.