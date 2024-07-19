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Bakan Güler, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü etkinliklerine katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 14:38 - Güncelleme:
Bakan Güler, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Güler'in Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü etkinliklerine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gittiği hatırlatıldı.

Bakan Güler'in, resmi temasları kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edildiği belirtilen açıklamada, "Görüşmede Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Lefkoşa Büyükelçimiz Metin Feyzioğlu da yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

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