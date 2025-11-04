İSTANBUL 21°C / 15°C
Güncel

Bakan Güler Konya'da savunma sanayi yatırımlarını yerinde gördü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 8'inci Konya Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları programına katılmak üzere gittiği Konya'da incelemelerde bulundu.

4 Kasım 2025 Salı 17:10
Bakan Güler Konya'da savunma sanayi yatırımlarını yerinde gördü
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Güler, 8'inci Konya Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları programına katılmak üzere Konya'ya gitti.

Bakan Güler, 56'ncı Bakım Fabrika Müdürlüğünün yeni fabrika inşaat alanını gezerek, inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Güler'e beraberindeki Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy ve ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş da eşlik etti.

Daha sonra Konya Valiliğini ziyaret eden Güler, Vali İbrahim Akın'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

  • Milli Savunma Bakanı
  • Konya
  • Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

