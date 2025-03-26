Bakan Güler: Mehmetçiğin nefesi tüm terör örgütlerinin ensesinde olacaktır

Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'taki, 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Sınır ötesindeki birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştiren Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Güler, toplantıda yaptığı konuşmada, ordunun seçkin birliklerinden biri olan 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda silah ve mesai arkadaşlarıyla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Uluslararası ilişkilerde çok boyutlu gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli değiştiği kritik süreçten geçildiğini vurgulayan Güler, Türkiye'nin jeo-stratejik konumu itibarıyla doğrudan veya dolaylı olarak karmaşık problemlerle yüzleşmek durumunda kaldığını söyledi.

Güler, başta güney bölgesi olmak üzere komşu coğrafyalarda devam eden istikrarsızlık, sınırların ötesindeki çatışmalar ve terör örgütleri faaliyetlerinin Türkiye'yi her an teyakkuzda olmaya zorladığına işaret ederek, "Milli güvenliğimizi ve varlığımızı tehdit eden gelişmelerin ortaya çıktığı bu kaotik süreçte alışılmış metotlar yerine, etkili ve önleyici yöntemlerle gerekli tedbirleri alıyoruz." dedi.

Irak ve Suriye'deki son gelişmelerin, bu görevin ne denli kritik olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunun altını çizen Güler, şöyle devam etti:

"Suriye'nin toprak bütünlüğü ve halkının güvenliği ve refahına yönelik başından beri kararlılıkla sürdürdüğümüz gayretlerimiz neticesinde sahadaki tüm unsurlar ve taraflar, kalıcı çözümün ancak Türkiye ile birlikte gerçekleşebileceğini idrak etmiştir. Irak'ın kuzeyinde de ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelen terör tehdidine karşı mücadelemiz büyük bir başarıyla devam etmektedir."

"NİYETİMİZ HALİS, AMACIMIZ AÇIK VE NETTİR"

Bakan Güler, üstün gayretler sonucu yeni bir sürecin kapısının aralandığına işaret ederek, "Bu süreçte niyetimiz halis, amacımız açık ve nettir. Ülkemizin güvenlik ve istikrarı ile refah ve huzuru için her türlü aklıselim yaklaşımı takdirle ancak ihtiyatla ve hassasiyetle ele alıyoruz. Nitekim, 27 Şubat'taki paylaşımı da bu çerçevede değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yaklaşımın gerçek manasını idrak eden terör örgütü mensuplarının, son zamanlarda artan şekilde Türk adaletine teslim olduğuna, nihayetinde devletin şefkatli bağrına basıldığına şahit olunduğunu vurgulayan Güler, "Bir kez daha vurgulamak isterim ki teslim olan örgüt üyeleri, devletimizin şefkatli ve adaletli kollarında, hukuk sistemi içinde değerlendirilerek muamele görecektir. Bununla birlikte, her ne şekil ve yöntemle olursa olsun, sürecin istismarına ve sabote edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Güler, milletini ve vatanını sevmeyen, onun uğruna fedakarlık yapmayanların büyük idealleri gerçekleştiremeyeceğini belirterek, "Devlet ebed müddet" şiarı doğrultusunda, devlet olma, bir ve beraber yaşama bilinci, tarih boyunca asil milletin her zaman güçlü olmasına imkan verdiğini ifade etti.

Tüm bu yaklaşımların suistimal edilmesi durumunda mücadelenin aynı azimle devam edeceğini kaydeden Güler, "Mehmetçiğin nefesi, her zaman olduğu gibi ülkemize ve milletimize yönelen tüm terör örgütlerinin ensesinde olacaktır." diye konuştu.

"MİLLETİMİZİN GÜVEN İÇERİSİNDE OLMASININ BAŞLICA TEMİNATISINIZ"

Güler, bu toprakları vatan yapanın bağrında sakladıkları olduğunu ifade ederek, vatanının manevi mimarları olan şehit ve gazilerin aziz hatıralarının mukaddes emanetleri olduğunu belirtti.

Vatan ve millet uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmetle, gazileri ise şükranla yad ettiğini söyleyen Güler, "Şehit ve gazilerimizin yoldaşı, onların sancağını taşıyan ve emanetine sahip çıkan siz değerli silah arkadaşlarım da verdiğiniz mücadele ile asil milletimizin güven içerisinde olmasının başlıca teminatısınız." dedi.

Mehmetçiğin bir yandan vazife sahasındaki doğal ve fiziki zorluklara, diğer yandan ise stratejik ve psikolojik güçlüklere rağmen fedakarca görevini yerine getirdiğini anlatan Güler, sözlerine şöyle devam etti:

"Yüksek vazife şuuru ve sorumluluk bilinci ile ortaya koyduğunuz üstün gayretler, her türlü takdirin üzerindedir. Bugün, sınır hattımız emniyet altındaysa, güvenlik ve huzur ortamının tesis edildiği Şırnak'ta yatırımlar tüm hızıyla devam ediyorsa, Türkiye'nin en büyük petrol rezervlerinden birine sahip Gabar'da, güvenli bir şekilde petrol çıkartılabiliyorsa, bunlar hep, güvenlik güçlerimizin yurt içinde ve Mehmetçiğimizin sınırlarımızın ötesindeki destansı mücadelesi sayesindedir.

İnanıyorum ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asil milletimizden aldığınız güçle bu kutsal vazifenizi en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceksiniz."

"ENGİN TECRÜBESİYLE ÖNEMLİ VAZİFELER İFA ETMEKTEDİR"

Bakan Güler, Türkiye'nin terörle mücadelenin yanı sıra diplomatik girişimleri ve güçlü duruşuyla pek çok coğrafyada etkin ve yapıcı rol üstlenerek müzakere masalarıyla uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez üyesi haline geldiğini söyledi.

Dünyanın başat aktörlerinin dahi, Türkiye'nin güçlü temaslarını ve hayata geçirdiği etkin inisiyatifi açıkça dile getirdiğini ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Bugün Afrika'daki güvenlik ve refahın paydaşlığında, Kafkasya'daki istikrar ve barışın sürekliliğinde, Karadeniz'de savaşın sona erdirilmesi çabalarında, Orta Doğu'da barış ve huzurun tesis edilmesinde, hatta Avrupa güvenlik mimarisinin korunmasında en güvenilir ortak olarak hep Türkiye'nin adı zikredilmektedir.

Ülkemizin etki ve ilgi alanının böylesine genişlediği bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Uluslararası güvenlik, barış ve istikrarın desteklenmesi için Azerbaycan'da, Libya'da, Somali'de, Katar'da, Kosova'da, Bosna-Hersek'te ve daha pek çok coğrafyada engin tecrübesiyle önemli vazifeler ifa etmektedir."

"CAYDIRICI VE ETKİN OLMALIYIZ"

Güler, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde savunma ile güvenlik alanında yaptığı atılımlarla, diğer ülkelerle kurduğu çok boyutlu ilişkilerle, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan etkin bir konuma ulaştığını vurguladı.

"Bugün Türkiye olarak ulaştığımız bu üstün seviyeyi, Silahlı Kuvvetler olarak aynı anda birçok görevi başarıyla icra edebilme kabiliyetimizi çok iyi idrak etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullanan Güler, gerek küresel güvenlik ortamının gerekse bölgedeki durumun verdiği mesajın çok açık olduğunu söyledi. Güler, "Ülkemizin ve asil milletimizin huzuru ve güvenliği için daima güçlü, caydırıcı ve etkin olmalıyız." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, tarih boyunca olduğu gibi bugün de ülkenin ve asil milletin güvenlik ve huzuru için büyük kararlılıkla mücadele ettiğini, verilen görevleri de başarıyla yerine getirdiğini belirten Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar elde ettiğimiz başarıların korunması ve daha yüksek seviyelere çıkarılması temel önceliğimizdir. Bu anlayışla, Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu dönemde, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar ki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

Güler, bugün idrak edilecek Kadir Gecesi'nin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.