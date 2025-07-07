Bakan Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenerek Ankara'ya sevk edilen ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavileri süren askerlere ziyarette bulundu.

Ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcısı Musa Heybet de yer aldı.

Bakan Güler ve beraberindekiler, doktorlardan askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Tedavi gören askerler ve aileleriyle sohbet eden Güler, geçmiş olsun dileklerini sundu.