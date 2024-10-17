İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2024 Perşembe / 14 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1562
  • EURO
    37,0793
  • ALTIN
    2950.08
  • BIST100
    9002.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Güler NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda temaslarda bulundu
Güncel

Bakan Güler NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda temaslarda bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci gün oturumlarına katıldı, ikili görüşmeler yaptı.

AA17 Ekim 2024 Perşembe 19:17 - Güncelleme:
Bakan Güler NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda temaslarda bulundu
ABONE OL

Güler, Brüksel'deki NATO karargahında yapılan iki gün sürecek toplantının ilk günkü oturumlarına katıldı.

DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Toplantısı'na iştirak eden Bakan Güler, toplantı öncesinde ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'in de aralarında olduğu çok sayıda mevkidaşıyla ayaküstü görüşmeler yaptı.

Bakan Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'la bir araya gelmiş, Rumen mevkidaşı Angel Tilvar ve Bulgar mevkidaşı Atanas Zapryanov'la üç ülke arasındaki askeri faaliyetleri kapsayan Niyet Mektubu'nu imzalamıştı.

  • bakan güler
  • NATO
  • savunma bakanları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.