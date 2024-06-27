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Bakan Güler, Özbekistan'da Silahlı Kuvvetler Akademisi'ne ziyarette bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özbekistan'da Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni ziyaret etti.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 14:19 - Güncelleme:
Bakan Güler, Özbekistan'da Silahlı Kuvvetler Akademisi'ne ziyarette bulundu
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler'e ziyarette Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov da eşlik etti.

İki mevkidaş Taşkent'teki Zafer Parkı'nı gezerek, Metanet Marşı Anıtı'na çelenk bıraktı.

Açıklamada, ziyaretlere ilişkin görüntülere de yer verildi.

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