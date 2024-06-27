Bakan Güler, Özbekistan'da Silahlı Kuvvetler Akademisi'ne ziyarette bulundu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler'e ziyarette Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov da eşlik etti.
İki mevkidaş Taşkent'teki Zafer Parkı'nı gezerek, Metanet Marşı Anıtı'na çelenk bıraktı.
Açıklamada, ziyaretlere ilişkin görüntülere de yer verildi.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov, Taşkent'te gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında Silahlı Kuvvetler Akademisini ziyaret etti.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/79nLMGqq5S— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 27, 2024