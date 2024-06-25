Bakan Güler, Romanyalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, mevkidaşı Tilvar ile İstanbul Tersanesi Komutanlığını ziyaret etti.
Burada Dizayn Proje Ofisini gezen Tilvar, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Güler ve Tilvar, daha sonra TCG ALEMDAR kurtarma gemisinin çalışmalarını yerinde inceledi.
Ziyarette, bakanlara, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da eşlik etti.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile İstanbul'da bir araya geldi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 25, 2024
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette, Bakan Yaşar Güler ve mevkidaşı Angel Tilvar birlikte İstanbul Tersanesi Komutanlığını... pic.twitter.com/9OflqrpWy3