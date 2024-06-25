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Güncel

Bakan Güler, Romanyalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile İstanbul'da bir araya geldi.

AA25 Haziran 2024 Salı 20:25 - Güncelleme:
Bakan Güler, Romanyalı mevkidaşı ile bir araya geldi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, mevkidaşı Tilvar ile İstanbul Tersanesi Komutanlığını ziyaret etti.

Burada Dizayn Proje Ofisini gezen Tilvar, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Güler ve Tilvar, daha sonra TCG ALEMDAR kurtarma gemisinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Ziyarette, bakanlara, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da eşlik etti.

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