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  • Bakan Güler, Romanyalı mevkidaşı ile TCG AMASRA mayın avlama gemisini inceledi
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Bakan Güler, Romanyalı mevkidaşı ile TCG AMASRA mayın avlama gemisini inceledi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile TCG AMASRA mayın avlama gemisinde incelemelerde bulundu.

AA25 Haziran 2024 Salı 23:11 - Güncelleme:
Bakan Güler, Romanyalı mevkidaşı ile TCG AMASRA mayın avlama gemisini inceledi
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, mevkidaşı Tilvar ile İstanbul Tersanesi Komutanlığını ziyaret etti.

İki bakan, beraberlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile TCG AMASRA mayın avlama gemisindeki çalışmaları da yerinde inceledi.

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