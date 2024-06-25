Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, mevkidaşı Tilvar ile İstanbul Tersanesi Komutanlığını ziyaret etti.

İki bakan, beraberlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile TCG AMASRA mayın avlama gemisindeki çalışmaları da yerinde inceledi.

