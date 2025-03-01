Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAVTEK Dergi mart sayısında Yusuf Alabarda'nın sorularını cevapladı. Bakan Güler terör örgütlerinin Suriye'yi terk etmekten başka çarelerinin olmadığını belirtti. Milli Savunma Bakanı'nın gündeminde Gazze ve Mavi Vatan'daki gelişmeler de vardı. Bakan Güler, savunma teknolojileri ile yapay zeka çalışmalarına da ayrı bir parantez açtı.

Suriye'de icra edilen harekatlarla terör koridoru parçalandı. PKK/YPG'nin Suriye'yi terk etmekten başka çaresi kalmadı. Dikkat çeken açıklamalar Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den geldi.

"SURİYE'DE TERÖR MEŞRU HEDEFİMİZ"

Bakan Güler, "Suriye'de icra ettiğimiz harekâtlarla, terör koridorunu engelledik ve sınırlarımızın güvenliğini sağladık. Diğer yandan yeni Suriye hükûmetinin, Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde ırk, mezhep ve etnik köken farkı gözetmeksizin kurguladığı inşa sürecine de Bakanlığımızın görev ve fonksiyon alanına giren konularda yardımcı olacağımızı muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da defaten belirttiği gibi Suriye'de YPG'nin silah bırakmaktan ve PKK'nın Suriye'yi terk etmekten başka çaresi yoktur. Suriye'de terör bitmeden, 'Türkiye'nin güvenlik endişeleri son bulmuştur.' diyemeyiz. Sınırlarımıza ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan PKK/KCK-PYD/YPG-SDG ve DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki tüm unsurları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimizdir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAVTEK Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda'ya konuştu.

Gündemde terörle mücadele, Suriye'deki gelişmeler ve milli savunma teknolojileri vardı. Bakan Güler terör örgütlerinin Suriye'deki varlıklarının son bulacağını söyledi. Suriye milli ordusunun mücadele gücüne ayrı bir parantez açtı.

"TÜRKİYE HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIR"

Türkiye'nin yeni Suriye yönetimine her türlü desteği vermeye hazır olduğunu dikkat çeken Bakan Güler, "Suriye'deki yeni yönetimin güçlü bir orduya sahip olabilmesi, hem iç dinamiklere hem de uluslararası koşullara bağlı bir süreçtir. Bizim önceliğimiz, bölgedeki istikrarın sağlanması ve terörist unsurların, özellikle PKK/KCK/PYD/YPG/SDG'nin faaliyetlerinin engellenmesidir. Yeni yönetimin terör örgütleri ile mücadeleyi sürdürebilmesi için teknik destek ve askerî kapasite geliştirme ihtiyacı olacaktır. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini destekleyen bir ülke olarak, bu süreçte her türlü desteği sunmaya hazır." ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE GEÇİCİ ATEŞKES"

Bakan Güler Gazze'deki ateşkes sürecine dair de konuştu. Geçici ateşkes sürecinin yakından takip edildiğini, sürecin kalıcı ateşkese evrilmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Güler, "Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarının eksiksiz uygulanması ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması oldukça elzemdir. Her fırsatta vurguladığımız gibi; kalıcı ateşkes ve bağımsız, egemen Filistin Devleti'nin kurulması, bölge istikrarı için şarttır. Bölgede barış ve istikrarın tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"GÜVENLİK DOKTRİNİMİZİ ŞEKİLLENDİRİYORUZ"

Milli Savunma Bakanı Güler bölgedeki güç dengeleri hakkında da önemli açıklamalar yaptı. İsrail'in Türkiye'yi bir tehdit olarak görmesine değindi. Türkiye'nin her türlü olasılığa hazır olduğunun altını çizdi.

Bakan Güler, "Bulunduğumuz coğrafya itibarıyla Türkiye, tehditlerin ve saldırıların her daim hedefi konumunda olmuştur. Bu bilinçle hareket edip, ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf etmek için savunma ve güvenlik doktrinimizi şekillendirip hareket tarzımızı belirliyoruz." dedi.

"YAPAY ZEKÂ KUVVET ÇARPANI"

Bakan Güler Mavi Vatan'daki son gelişmeleri de değerlendirdi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin hassas güç dengelerini bozacak adımlar attığını belirtti. 3. taraf ülkelerin Rum Kesimi'ne destek politikalarını eleştirdi. Türkiye'nin gelişmeleri yakından takip ettiğini ve oldubittiye izin vermeyeceğini vurguladı. 31 milli geminin tersanelerde inşasının sürdüğünü belirtti, yerli ve milli teknolojilere yapay zekaya da değindi.

Bakan Güler, "Günümüzde, birçok alanda köklü değişiklikleri beraberinde getiren yapay zekâ konusunun, muharebe ortamında ciddi bir kuvvet çarpanı olacağı görülüyor. Silahlı Kuvvetlerimiz, teknolojik gelişme ve ilerlemeleri yakından takip ediyor; envantere giren insansız sistemler ile yapay zekâ gerektiren sistemlere ilişkin teşkilatlanma ihtiyaçlarını ivedi olarak gerçekleştiriyor. Örneğin; Millî Savunma Üniversitemiz başta olmak üzere Bakanlığımız bünyesinde yer alan eğitim birimlerimizde, yapay zekâ teknolojileri konusunda eğitimler, öğrenme günleri ve seminerler düzenlenerek yapay zekâ öğrenimini destekliyoruz." İfadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamalarının detayları ve daha fazlası sadece SAVTEK Dergi mart sayısında...

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