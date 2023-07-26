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Bakan Güler, Senegal, Kenya ve Gabonlu mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Güler, Senegal, Kenya ve Gabon savunma bakanları ile görüştü.

AA26 Temmuz 2023 Çarşamba 14:29 - Güncelleme:
Bakan Güler, Senegal, Kenya ve Gabonlu mevkidaşlarıyla bir araya geldi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Senegal, Kenya ve Gabon savunma bakanları ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfınca bu sene 16'ncısı düzenlenen, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-2023 için bulunduğu TÜYAP'ta ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bakan Güler, fuarın ikinci gününde, ilk görüşmesini Senegal Savunma Bakanı Sidika Kaba ile yaptı. Güler, daha sonra Kenya Savunma Bakanı Aden Bare Duale ve Gabon Savunma Bakanı Ongouori Ngoubili ile ayrı ayrı görüştü.

Öte yandan Güler, Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Şerali Mirzo ile de görüşmesinin ardından iki ülke arasında askeri mali işbirliği anlaşması ile nakdi yardım uygulama protokolünü imzaladı.

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