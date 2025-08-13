İSTANBUL 30°C / 23°C
13 Ağustos 2025 Çarşamba
  • Güncel
  • Bakan Güler, Suriye'nin savunma ve dışişleri bakanları ve İstihbarat Başkanı ile görüştü
Güncel

Bakan Güler, Suriye'nin savunma ve dışişleri bakanları ve İstihbarat Başkanı ile görüştü

Türkiye'de temaslarda bulunan Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabul edildi.

13 Ağustos 2025 Çarşamba 16:02
Bakanlık tarafından, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'den yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştiren Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmenin ardından Bakan Yaşar Güler ile Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra tarafından Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası imzalandı."

