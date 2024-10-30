Bakan Güler talimat vermişti! Hakkari'den Ankara'ya gelen 10 öğrenci Anıtkabir'i ziyaret etti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yurdumuzun dört bir yanında coşkuyla kutladık.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2024
Ankara'da ise Hakkârili öğrenci kardeşlerimizi ağırlamanın mutluluğuyla heyecanımız katbekat arttı.
Yüksekova ilçesinde eğitim gören ve Anıtkabir'e daha önce hiç gelmediklerini öğrendiğimiz 10... pic.twitter.com/wN8g3hreZ3
Bunun üzerine Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer yetkililer ile iletişime geçildi ve ziyarete ilişkin süreç başlatıldı. Bu kapsamda 10 öğrenci, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin ve diğer yetkililer ve öğretmenler eşliğinde Hakkari'den Ankara'ya uğurlandı.