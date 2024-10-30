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  • Bakan Güler talimat vermişti! Hakkari'den Ankara'ya gelen 10 öğrenci Anıtkabir'i ziyaret etti
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Bakan Güler talimat vermişti! Hakkari'den Ankara'ya gelen 10 öğrenci Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eğitim gören öğrencilerin, Anıtkabir'i daha önce hiç görmedikleri için ziyaret taleplerine kayıtsız kalmadı.

AA30 Ekim 2024 Çarşamba 16:37 - Güncelleme:
Bakan Güler talimat vermişti! Hakkari'den Ankara'ya gelen 10 öğrenci Anıtkabir'i ziyaret etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, durumu öğrenmesinin ardından Bakanlık yetkililerine öğrenci ve öğretmenlerin Yüksekova'dan Ankara'ya davet edilerek, Anıtkabir'i ziyaret edebilmeleri için talimat verdi.

Bunun üzerine Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer yetkililer ile iletişime geçildi ve ziyarete ilişkin süreç başlatıldı. Bu kapsamda 10 öğrenci, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin ve diğer yetkililer ve öğretmenler eşliğinde Hakkari'den Ankara'ya uğurlandı.

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