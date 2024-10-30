Bakan Güler talimat vermişti! Hakkari'den Ankara'ya gelen 10 öğrenci Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, durumu öğrenmesinin ardından Bakanlık yetkililerine öğrenci ve öğretmenlerin Yüksekova'dan Ankara'ya davet edilerek, Anıtkabir'i ziyaret edebilmeleri için talimat verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yurdumuzun dört bir yanında coşkuyla kutladık.



Ankara'da ise Hakkârili öğrenci kardeşlerimizi ağırlamanın mutluluğuyla heyecanımız katbekat arttı.



Yüksekova ilçesinde eğitim gören ve Anıtkabir'e daha önce hiç gelmediklerini öğrendiğimiz 10... pic.twitter.com/wN8g3hreZ3 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2024

Bunun üzerine Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer yetkililer ile iletişime geçildi ve ziyarete ilişkin süreç başlatıldı. Bu kapsamda 10 öğrenci, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin ve diğer yetkililer ve öğretmenler eşliğinde Hakkari'den Ankara'ya uğurlandı.