Bakan Güler: Terörsüz bir Türkiye ancak güçlü bir toplumsal dayanışmayla mümkündür

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Terörsüz Türkiye hedefi artık somut bir ufuk haline gelmiş, milletimizin birliğini, kardeşliğini ve ortak geleceğini daha da güçlendirecek bir sürecin kapısını sonuna kadar aralamıştır." dedi.



Bakan Güler, Şırnak Valiliğini ziyaret ederek, Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Birol Ekici ile bir süre makamında görüştü.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Güler, yöresel kıyafetli kadınlar ve partililer tarafından karşılandı.

Partililerle bir araya gelen Güler, burada yaptığı konuşmada, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla daha müreffeh bir Şırnak için var gücüyle çalıştığını, kentin gelişim sürecini ve mevcut sorunlarını büyük bir titizlikle ve dikkatle takip ettiklerini, bu kapsamda ilgili kurum ve kurumlarla sürekli temas halinde olduklarını söyledi.

Son yıllarda Şırnak'ın, gelişimini engelleyen terörün etkisinden kurtularak, kalkınmanın ve ilerlemenin şehirlerinden biri olduğunu anlatan Güler, şehrin artık hak ettiği refaha ulaşma yolunda büyük atılımlara sahne olduğunu belirtti.

Şırnak'ın gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla ulaştırmadan sağlığa, eğitimden spora, tarımdan turizme kadar her alanda önemli yatırımların birer birer hayata geçirildiğini bildiren Güler, şunları kaydetti:

"Şırnaklı kardeşlerime ve Şırnak'a gerçek belediyecilik anlayışıyla hizmet eden Şırnak Belediyemizin verimli ve etkin çalışmalarını da memnuniyetle takip ediyoruz. Yıllarca terörün gölgesinde kalan dağlarımız ve ovalarımız, bugün güvenliğin tesis edilmesiyle bereketini de göstermeye başladı. Artık Gabar ve Kato terörle değil petrolle anılıyor. Dün rahatça girilemeyen Gabar zirvelerinde artık günde 80 bin varile aşan petrol üretiyoruz. Amacımız Şırnak'ı petrolü ve diğer madenleri, jeotermali, güneş ve rüzgar enerjisiyle Türkiye'nin en güçlü enerji üssü haline getirmektir. Şu bir gerçek ki, terörün izlerinin silindiği bu aziz topraklarda, huzurla üretim yapılmakta, refah büyümekte ve Şırnak başta enerji olmak üzere pek çok sahada Türkiye Yüzyılı'nın yükselen yıldızı olarak parlamaktadır."

"TÜRKİYE'Yİ DAHA PARLAK YARINLARA TAŞIYACAK YENİ BİR DÖNEMİN DE EŞİĞİNDEYİZ"

Kentin sahip olduğu stratejik kaynakların yanı sıra bölgesel ticaretin kalbinin attığı merkezlerden de biri haline geldiğini dile getiren Güler, özellikle Habur Sınır Kapısı'nın, modernleştirilen çevre altyapısı ve yollarıyla ülkenin Orta Doğu'ya açılan en önemli ticaret kapılarından biri olduğunu, bu yönüyle Şırnak'ın, her gün binlerce ton yük ve yüzlerce aracın giriş çıkışına aynı zamanda çok sayıda ticari faaliyete ev sahipliği yaptığını anlattı.

"Bu eşsiz konum, Şırnak'ı sınır ticaretiyle birlikte kültürel etkileşimin, yeni yatırım fırsatlarının ve ekonomik kalkınmanın anahtarı haline getirmiştir. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ilerlediğimiz bu tarihi dönemde, bölgesel istikrarın güçlenmesiyle Şırnak, ticaretteki avantajını üretim, ihracat ve lojistikteki gelişmelerle daha da arttırarak Türkiye Yüzyılı'nın gelişmiş şehri olma yolunda hızla ilerlemektedir" ifadelerini kullanan Güler, uzun yıllardır milletin başına bela olan teröre karşı yürüttükleri kapsamlı mücadelenin bugün yeni bir sayfaya ulaştığını belirtti.

Bakan Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın stratejik liderliğiyle şekillenen, vizyoner devlet aklı ve milletimizin köklü tecrübesinden beslenen güçlü iradesi sayesinde Türkiye'yi daha parlak yarınlara taşıyacak yeni bir dönemin de eşiğindeyiz. Terörsüz Türkiye hedefi artık somut bir ufuk haline gelmiş, milletimizin birliğini, kardeşliğini ve ortak geleceğini daha da güçlendirecek bir sürecin kapısını sonuna kadar aralamıştır. Bu sürecin ortaya çıkması bir yandan kahraman Mehmetçiğimizin, emniyet, jandarma, istihbarat teşkilatımız ile cesaret timsali güvenlik korucularımızın ve elbette ki başta bölge insanımız olmak üzere tüm milletimizin tamamının başarısıdır. Esasen hepimizin ortak bir temennisi vardır. Terörden tamamıyla arınmış, barışın, kardeşliğin ve refahın hakim olduğu güçlü bir Türkiye istiyoruz. Bunun için doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 86 milyonun ortak kararlılığıyla terörün bu topraklardan sonsuza dek silinmesi için uğraş veriyoruz. Bunun için de terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları nerede olduklarından bağımsız olarak bir an önce aldığı kararı uygulayarak derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir. Tek temennimiz artık bölgede silahların seslerinin hiçbir şekilde yankılanmaması, kardeşlik türküleri ve kalkınmaya dair atılımların konuşulmasıdır."

"TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE ANCAK GÜÇLÜ BİR TOPLUMSAL DAYANIŞMAYLA MÜMKÜNDÜR"

Şırnak'ın bugün ulaştığı huzur ve güven ortamının tesis edilmesinde ve korunmasında öncü bir şehir olarak daima en ön safta yer aldığını ifade eden Güler, şimdi ise bu iklimi tamamıyla kalıcı kılmak için herkese yeni sorumluluklar düştüğünü aktardı.

Milli Savunma Bakanı Güler, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Özellikle teşkilatımızın siz değerli mensuplarının temsil ettiğiniz kurumsal kimliğin bir gereği olarak halkımızın sürece ilişkin en iyi şekilde bilgilendirilmesi noktasında önemli çalışmalar yapması hayati öneme haizdir. Bu çerçevede muhtemel fitne ve provokasyonlara karşı uyanık olmak, birliğimizi bozmaya çalışanlara izin vermemek ve bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirecek bu güzel iklimi muhafaza etmek öncelikli ve mühim bir husustur. Unutmayınız ki terörsüz bir Türkiye ancak güçlü bir toplumsal dayanışmayla mümkündür. Biliyoruz ki terörü gündemimizden çıkmasıyla Şırnak ve tüm bölgemiz ekonomik olarak da iyi bir sıçrama yaşayacaktır. Ticaret daha canlanacak, yatırımlar çeşitlenecek, böylelikle gençlerimiz çok daha fazla iş ve istihdam imkanına kavuşabilecektir. Esasen yıllardır hizmet ve eser siyasetinin adresi olan hükümetimiz yeni dönemde de nice hizmeti hayata geçirmenin vizyoner bakış açısına sahiptir. Bu kutlu yolculukta Şırnak'ımız da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en önemli destekçilerimizden biri olacağına yürekten inanıyorum. Bizim yolumuz güvenliğin, huzurun, kardeşliğin güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin yoludur. Bunun için hep birlikte çalışmaya, birliğimizi korumaya, kardeşliğimizi pekiştirmeye ve Şırnak'ımızı çok daha kalkınmış bir şehir haline getirmeye devam edeceğiz."

Programda, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da birer konuşma yaptı.